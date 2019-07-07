Фото BFL/Андрюса Уфартаса

🔊 Воспроизвести

В Литве на фоне засухи предложили создать фонды взаимопомощи для фермеров, сообщает LRT. Часть денег будут вносить фермеры, а часть – государство.

Однако, по мнению специалистов, создание таких фондов невозможно, если фермеры не заинтересованы в том, чтобы выделять свои средства или собирать незначительные суммы.

Специалисты по семеноводству утверждают, что новая техника может и не понадобиться, если фермеры не смогут приспособиться к жаре и засухе. Они все еще мало внимания уделяют тому, чтобы при выращивании урожая убытки были как можно меньшими.

Правительство внесло в Сейм поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов, которые предусматривают создание взаимных фондов фермеров и государственной поддержки. Это может быть один общий фонд или несколько разных для разных отраслей хозяйства.

Председатель комитета Сейма по сельскому хозяйству Андреюс Станчикас рассказал, что должны быть установлены четкие правила относительно того, как средства вносятся в фонд.

В противном случае фермеры не будут заинтересованы в распределении своих средств, и такой фонд не будет создан.

По словам Станчикаса, для того чтобы фонд был эффективным, он должен собрать до нескольких сотен миллионов евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ