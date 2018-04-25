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Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Photo by Photo YourSpace on Foter.com / CC BY

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание. Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.

В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

На четвертом месте – первая женщина, ставшая председателем Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен.

«В то время как менее 15% стран руководят женщины, первые четыре места в списке Forbes достались женщинам-политикам, что подчеркивает их вес на мировой арене», — говорится в пояснении к списку.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник главы Белого дома Дональда Трампа — Иванка заняла 42 место. Американская певица Рианна на 61 месте, а теннисистка Серена Уильямс на 81-ом.

Шведская 16-летняя экоативистка Грета Тунберг заняла последнее 100-е место.

korrespondent.net

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