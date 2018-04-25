Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг стал Дипломатом года по версии американского журнала Foreign Policy. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
Церемония вручения состоялась накануне в Вашингтоне.
Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах «неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой».
Столтенберг назвал НАТО «уникальным дипломатическим мультипликатором силы».
«Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире», — отметил генсек Альянса.korrespondent.net
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