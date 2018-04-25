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Культура

«Форпост»- cражение, ставшее легендой!

С 10 июля в кинотеатрах всех поклонников фильмов в стиле экшен ожидает военный триллер с мощным эмоциональным зарядом  – «Форпост».

Это экранизация знаменитой одноименной книги  американского писателя Джейка Таппера (Jacke Tapper)  – «Форпост — несказанная смелость Америки», ошеломляющая реальная история о смелости, безумной стратегии и поразившем сердца кровавом сражении. Это битва, вошедшая в историю США, повествование которой потребовало объединения сил сыновей легендарных личностей из индустрии кино и развлечений  — Майло Гибсона (Мэл Гибсон), Скотта Иствуда (Клинт Иствуд) и Джеймса Джаггера (Мик Джаггер). Также в картине можно будет увидеть знаменитого Орландо Блума. 

Основанная на реальных фактах картина перенесет зрителей в афганский город Камдеш, где в 2009 г. произошло самое кровавое сражение между американскими бойцами и воинами Талибана. 

54 американским солдатам, принимавшим участие в безумной военной атаке талибов в Камдеше, 3 октября 2009 г. запомнится на всю жизнь. В отдаленном горном регионе Афганистана, ночью заняв позиции на горных склонах, талибы организовали засаду для американских солдат с военной базы «Combat outpost Keating». На рассвете интенсивный град свинца минометов и гранат накрыл расположенный на склоне военный лагерь американцев. Около 300 талибов напали на 54 американских и двух латышских солдат. С началом атаки на рассвете почти сразу был захвачен наблюдательный пункт, а на 48-й минуте периметр поста лагеря „Keating” был прорван в трех местах.

Абсолютный дисбаланс сил и военной техники лишь ненадолго выбил из равновесия  американских солдат. Военные стратеги лагеря  – лейтенант Китинг (акт. Орландо Блум) и сержант К.Ромеша (акт. Скотт Иствуд) вместе с отрядом обязаны сгруппировать силы и в неповрежденных укрытиях вести круговую оборону и контратаку. Помощи ждать не приходится.  Теперь у них лишь одна цель – выжить…

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