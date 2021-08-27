Форум под патронажем МИД Литвы

На пресс-конференции представитель российской оппозиции Михаил Ходорковский отметил, что вызвавший кризис с беженцами в Литве лидер Беларуси Александр Лукашенко действует не самостоятельно, так он стремится оказать услугу Кремлю.

«Я убежден, что кризис с беженцами целенаправленно спровоцирован в качестве формы политического давления на Литву, на литовское правительство, на литовское общество. Мы считаем, что это не только логично, но и имеет достаточные доказательства. Действует ли А. Лукашенко сам, я лично в это абсолютно не верю, господин А. Лукашенко оказывает услугу Кремлю», – сказал М. Ходорковский.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече с журналистами утверждал, что есть доказательства намеренных действий Минска, а модель специально вызванной нелегальной миграции могла быть позаимствована у России, когда подобные действия имели место на границе Норвегии и Финляндии.

«Беженцы оказывались у границы на велосипедах, в некоторых случаях – даже за полярным кругом. Наверное, самим беженцам из Сирии или из Ирака трудно получить столько велосипедов за полярным кругом. Очевидно, что этим беженцам должен был кто-то помогать. Мы видим, что А. Лукашенко просто взял этот образец и усовершенствовал его», – сказал Г. Ландсбергис.

Он признал, что прямых доказательств участия в этих процессах России нет, но, по его словам, Кремль «пытается наживаться на хаосе», а одним из новейших примеров может быть кризис в Афганистане.

«Вопрос, не останутся ли мигрирующие из Афганистана люди в России и не произойдет ли так, что Путин, посеяв хаос, вынужден будет его и пожинать», – рассуждал Г. Ландсбергис.

Кроме того, М. Ходорковский призвал не называть предстоящие осенью в России выборы в Государственную думу выборами.

«Наверное, наиболее правильным было бы не применять к этому политическому действу название «выборы». Для Путина состав Государственной думы имеет значение только в том смысле, что в 2024 году, в момент реальной передачи власти, эта Государственная дума будет на какой-то момент одной из небольшого количества легитимных, с его точки зрения, политических структур», – сказал М. Ходорковский журналистам.

«Потому для него очень важен контроль над этой Государственной думой. Когда я говорю «передача власти», я имею в виду, что, скорее всего, это будет передача от В. Путина к В. Путину же. Но от В. Путина, который обладает относительной легитимностью сегодня, к В. Путину, который не будет обладать никакой легитимностью после 2024 года в связи с теми, я даже не скажу, нарушениями, с тем игнорированием Конституции, которое было продемонстрировано при внесении поправок, разрешающих В. Путину избираться в 2024 году», – добавил он.

По словам М. Ходорковского, «до сегодняшнего дня среди оппозиционных кандидатов практически никто не допущен к выборам».

«Наша рекомендация избирателям – голосовать за тех, кто не поддерживает перевыборы В. Путина на пятый срок», – сказал он.

Тем временем

Квазизабота о демократических ценностях

Посольство России в Литве не оставило без внимания вильнюсский форум, назвав его очередной попыткой вмешательства во внутренние дела России.

«В стремлении предъявить российским властям новые необоснованные обвинения представители несистемной оппозиции и другие «специалисты» по нашей стране хватаются за любую возможность. На сей раз – в рамках т.н. «Вильнюсского российского форума», пестуемого литовским МИД», – говорится в комментарии посольства России в Литве.

Как отметили в российской дипмиссии, «главная мишень мероприятия – выборы в Государственную думу, еще не состоявшиеся, но уже заранее названные нелегитимными. Такая вот квазизабота о демократических ценностях со стороны Вильнюса. По сути же – очередная попытка вмешательства в наши внутренние дела, что недопустимо».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ