Фотографировавшим оружейный завод в Каунасском районе предъявлены подозрения

На этой неделе задержаны два человека, фотографировавшие оружейный завод в Каунасском районе, начато досудебное расследование.
Представитель по печати Департамента полиции Рамунас Матонис в среду информировал BNS, что эти лица подозреваются в незаконном сооружении и использовании специальной техники для сбора информации.
Задержание было произведено в понедельник.
Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.
В деревне Гирайте Каунасского района находится оружейный завод.
О задержании лиц, фотографировавших стратегические объекты страны, в том числе и военные, раньше в среду сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Он сказал, что сейчас отмечается активизация разведок России и Беларуси. Об этом сообщил в среду и Департамент госбезопасности.
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