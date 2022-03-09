Фотографировавшим оружейный завод в Каунасском районе предъявлены подозрения

Задержанным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

В деревне Гирайте Каунасского района находится оружейный завод.

О задержании лиц, фотографировавших стратегические объекты страны, в том числе и военные, раньше в среду сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он сказал, что сейчас отмечается активизация разведок России и Беларуси. Об этом сообщил в среду и Департамент госбезопасности.

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