Фракции согласуют у спикера формулировку референдума по двойному гражданству

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В среду фракции Сейма Литвы согласуют формулировку референдума о двойном гражданстве на встрече с главой парламента Викторией Чмилите-Нильсен.

«Мы обсуждали в рабочей группе, но мы должны обсудить с фракциями, по какому пути мы идем, каков будет правовой механизм, какие будут формулировки. Всем фракциям разослан запрос о внесении предложений, и мы встретимся со спикером Сейма, чтобы их обсудитье», — сказала BNS председатель рабочей Группы по подготовке к референдуму о множественном гражданстве Даля Асанавичюте.

Комиссия Сейма и Всемирной общины литовцев (ВОЛ) предлагают легализовать множественное гражданство, исключив его ограничения из Конституции и перенеся в отдельный конституционный закон, такой вариант также рассматривался и на заседаниях рабочей группы.

Согласно действующей Конституции, Литовское гражданство приобретается по рождению и на других установленных законом основаниях, а также, кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции может быть изменено только путем референдума.

В 2019 году вместе с президентскими выборами уже был проведен референдум, который был направлен на расширение возможностей двойного гражданства, но голосов для принятия такого положения не хватило.

Асанавичюте сказала, что на исход референдума повлияло и то, что формулировка поправки была слишком сложной при попытке предусмотреть все ограничения в Конституции.

Референдум по конституционным поправкам, узаконивающим множественное гражданство, планируется вместе с президентскими выборами 2024 года.

Лица, эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года, в настоящее время, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойного гражданства.

Конституционный суд разъяснил, что только путем внесения изменений в Конституцию посредством референдума может быть открыта возможность двойного гражданства для граждан Литвы, которые приобрели гражданство других стран после восстановления независимости.

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