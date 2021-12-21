Фракция консерваторов дала время Павилёнису покинуть пост главы КИД до 3 января

«Если коллега Павилёнис не уйдет с должности, то будет обращение в Комитет по надзору СО-ЛХД по вопросу оценки его поведения», – отметила староста.

Сам председатель КИД во вторник заявил BNS, что его позиция не изменится.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

«Я выразил свою позицию: мы должны сосредоточиться на нашей работе и работать со всеми, всеми сторонами, всеми учреждениями, чтобы решать те проблемы, которые не уменьшаются, а, по сути, увеличиваются», — сказал он.

Лидер СО-ЛХД, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам в Сейме, что ситуацию необходимо как-то разрешить.

Он не исключил, что если Павилёнис не выйдет c поста главы КИД, то он будет исключён из партии консерваторов.

«Фракция выступила с очень конкретным предложением покинуть пост до 3 января. Думаю, это было бы самым простым решением для всех», — сказал политик.

«Фракция входит в состав правящего большинства по решению партии, последнее слово в выборе позиции остается за партией», — сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе фракция партии обратилась к Павилёнису с призывом покинуть пост главы комитета из-за его комментариев по поводу транзита удобрений «Беларуськалия» через Литву. Глава КИД раскритиковал правительство за непринятие мер по остановке транзита, призвав его сделать это немедленно.

Павиленис заявил в минувший четверг, что он не уйде, поскольку министры иностранных дел и транспорта остаются в должности.

«Я был готов уйти в отставку, потому что считал, что намерения министров уйти в отставку серьезны. Для них было бы естественным взять на себя совместную ответственность в виде ухода. Теперь, если я уйду в отставку, будет выглядеть, что виноват только я », — сказал глава КИД.

Несмотря на санкции США, вступившие в силу 8 декабря, белорусский производитель удобрений «Беларуськалий» продолжает транзит удобрений через Литву. До вступления санкций в силу компания перечислила аванс литовской железнодорожной компании Lietuvos Gelezinkeliai, занимающемуся грузовыми перевозками, на несколько месяцев вперед.

Правительство заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Литовскими железными дорогами и Беларуськалием после вступления санкций в силу, хотя оно утверждает, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

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