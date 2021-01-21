Фракция либералов Европарламента исключила из своих рядов В. Успасских

За исключения В. Успасских голосовали 72 европарламентария, шесть были против, шесть воздержались.

На минувшей неделе В. Успасских написал коллегам по фракции письмо с извинениями. Он признал, что использованные им слова были слишком грубыми, однако заверил, что не ставил целью оскорбить все ЛГБТ-сообщество, и обвинил политических оппонентов и СМИ в предвзятой подаче информации.

Вызвавшие возмущение комментарии В. Успасских опубликовал во время прямой трансляции в фейсбуке на прошлой неделе.

«Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируется, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться», – сказал В. Успасских во время трансляции.