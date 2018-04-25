Фракция «Во благо Литвы» пообещала поддержку правительству С. Сквернялиса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Образовавшаяся на прошлой неделе в сейме Литвы фракция «Во благо Литвы» подписала соглашение о совместной работе с «аграриями», социал-трудовиками и представителями Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

В подписанном в четверг в сейме документе четыре парламентские фракции договорились консультироваться по всем актуальным вопросам деятельности сейма и искать совместные решения, готовить и поддерживать совместные проекты законов и других правовых актов.

Фракции также декларировали поддержку программе правительства во главе с премьером Саулюсом Сквернялисом и «позитивным переменам в разных областях жизни общества».

К этому соглашения прилагается документ «О конкретных действиях», который перечень конкретных работы, о которых ранее было договорено четырьмя партиями.

Соглашение в четверг подписали глава фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, глава фракции Литовской социал-демократической трудовой фракции (ЛСДТП) Римантас Синкявичюс, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Ванда Кравчёнок и лидер фракции «Во благо Литвы» Витаутас Камблявичюс.

Это соглашение позволило правящей коалиции восстановить большинство в сейме.

У четырех фракций в парламенте теперь 75 голосов. Правящее большинство еще поддерживают не входящий на в какую фракции по Уставу сейма председатель парламента, несколько парламентариев из Смешанной группы членов сейма.

Во фракции «Во благо Литвы» состоит семь парламентариев, она образовалась на месте бывшей фракции партии «Порядок и справедливость». В нее не входит только лидер ПС, вице-спикер сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ -СХС.

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