Франция должна выплатить Алжиру компенсацию в размере 100 миллиардов евро

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Франция «должна идти путем великих демократических народов» и сейчас сама должна выплатить компенсацию Алжиру, как в 2008 году Италия выплатила компенсацию Ливии в размере 3,4 миллиарда евро, Соединенное Королевство — Кении, Канада – американским индейцам, Австралия — аборигенам, Германия – Франции миллиарды евро за оккупацию ее территорий во время I и II мировых войн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал RT France, об этом сказал алжирский историк Седдик Ларкеш в период подготовки Францией отчета о колонизации Алжира.

Он отметил, что Франция не сможет избежать обязательства о выплате компенсации, являющейся материальным возмещением совершенных преступлений и ущерба, нанесенного колонизаторством. Сумма компенсации должна быть рассчитана в рамках 100 миллиардов евро. Точная сумма будет определена после подсчета трагических последствий ограбления казны Dey в столице Алжира (примерно 4 миллиарда евро), преступлений против нескольких сотен тысяч людей, совершенных с 1830 по 1962 года, присвоения миллионов гектаров земли, неграмотности большей части населения, проведения с 1978 года Францией в этой стране ядерных и химических испытаний, которые негативно отразились на жизни и здоровье людей.

Напомним, что в последние дни президенты обеих стран говорили об этом по телефону. Было отмечено, что отчет о выплате Францией компенсации будет подготовлен в январе.