Франция, Германия и Великобритания объявили о срочном созыве комиссии по Ирану

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Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и глава внешнеполитического ведомства ЕС опубликовали совместное заявление, посвященное соглашению с Ираном.

«Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Верховный представитель ЕС выражают глубокую озабоченность тем, что Иран продолжает работы, не соответствующие его обязательствам, взятым в рамках «Совместного всеобъемлющего плана действий». Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран начал обогащение урана, превышающее уровень, обозначенный в условиях соглашения.

Мы выражаем глубокую озабоченность тем, что Иран не выполняет некоторые взятые на себя обязательства, предусмотренные соглашением.

Иран заявил, что хочет остаться в рамках соглашения. Он должен незамедлительно вернуться к полному выполнению обязательств, и прекратить противоречащие соглашению действия.

Совместная комиссия для проверки на соответствие всех пунктов соглашения будет созвана немедленно.

Мы призываем все стороны действовать с полной ответственностью, чтобы способствовать де-эскалации нынешней напряженности в отношения ядерной программы Ирана».

NEWSru.com.il