Франция готовится к третьему локдауну — СМИ

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Во Франции ближайшие дни могут объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса, сообщает газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники в правительстве страны 24 января.

Сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений должно состояться 27 января.