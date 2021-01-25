Франция готовится к третьему локдауну — СМИ

Во Франции ближайшие дни могут объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса, сообщает газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники в правительстве страны 24 января.
Сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.
Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений должно состояться 27 января.
Режим нового карантина вступит в силу до конца недели и «продлится не менее трех недель», сообщили собеседники издания.
При этом, по данным газеты, некоторые ограничения могут быть смягчены. В частности, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.korrespondent.net