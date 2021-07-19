Франция изменила правила въезда для туристов

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Франция усилит ограничения для непривитых туристов. Теперь прибывающие из ряда европейских стран, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение предыдущих 24 часов. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает France24.

Новые правила будут распространятся на прибывающих из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов и других стран и вступят в силу в ночь на воскресенье, 18 июля.До этого прибывающие из Великобритании должны были показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета. Прибывшие из Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны были показать тесты, сданные в течение 72 часов. Однако для полностью вакцинированных путешественников границы откроют независимо от страны происхождения. «Допустят вакцинированных только утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen», — сказал Кастекс. Около 35,5 миллионов человек — чуть более половины населения Франции — получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил на этой неделе, что ожидает резкого увеличения числа случаев коронавируса, и к 1 августа число новых случаев инфицирования в ЕС увеличится почти в пять раз.