Франция не станет вводить карантин в случае второй волны COVID-19 — премьер

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Франция готовится ко второй волне COVID-19, однако возобновлять карантинные меры не станет. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает телеканал RTL.

По словам премьера, правительство Франции не собирается вводить блокировку, как это было в марте этого года, поскольку полная изоляция имела серьезные человеческие и экономические последствия.

Жан Кастекс подчеркнул, что Францию надо подготовить к возможной второй волне COVID-19, максимально сохранив экономическую и социальную жизнь.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе назначил Жана Кастекса руководителем нового правительства. Премьер-министру поручено организовать восстановление страны после сильнейшего кризиса в экономике и здравоохранении со времен Второй мировой войны, вызванного распространением COVID-19.