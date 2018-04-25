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Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

Фото pixabay.com

Постоянно действующий во Франции в последние годы план борьбы с терроризмом Vigipirate переведен на высший уровень срочных мер в связи с терактом. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании, сообщает ТАСС.

Меры по антитеррору усиливаются во Франции во всех случаях после терактов в стране. Выступая в нижней палате парламента, Жан Кастекс назвал произошедшее в Ницце подлым и варварским актом, который поверг в траур всю страну. Он заверил, что ответ властей будет быстрым и решительным.

Согласно существующим во Франции правилам, введение уровня срочных мер в связи с терактом означает мобилизацию на обеспечение безопасности более крупных сил полиции и армии, выделение финансов для расширения их деятельности.

Утром 30 октября по инициативе Эммануэля Макрона на фоне серии нападений пройдет внеочередное заседание Совета национальной обороны Франции, заявил Жан Кастекс.

29 октября злоумышленник напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. От ударов ножом погибли мужчина и две женщины. Позже во французском Авиньоне вооруженный пистолетом мужчина напал на полицейских, в ответ сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Мужчина скончался от ранений.

belta.by

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