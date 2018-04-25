Франция объявила войну наркотикам: штраф 200 евро за марихуану

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С 1 сентября текущего года во Франции стартует новый этап в борьбе в наркотиками: полицейские начнут штрафовать нарушителей прямо на месте, о чем объявил в минувшую субботу новый премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе визита в Ниццу.

Об этом пишет в воскресенье, 26 июля, французское новостное агентство AFP.

Размер штрафа за хранение или же употребление наркотиков составляет 200 евро, но в случае оплаты квитанции в течение двух недель – скидка 50 евро. Если же штраф не будет внесен в течение 45 дней, сумма возрастет до 450 евро.

Франция – крупнейший в Европе потребитель марихуаны и третья страна по объему потребления кокаина. Согласно действующему закону, принятому в 1970 году, употребление наркотиков карается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 3.750 евро.

Однако до сих пор данная мера применялась очень редко. Новые же правила, как надеется премьер, позволят полиции «применять санкции безотлагательно» – в том числе против наркодилеров, которые «заполонили города».

Для более эффективной работы полиции будет увеличен штат сотрудников в районах, где эта проблема стоит особенно остро.