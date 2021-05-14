Франция одобрила COVID-паспорта для массовых мероприятий

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Нижняя палата парламента Франции одобрила создание COVID-паспортов для посещения спортивных мероприятий, фестивалей и тематических парков с большим скоплением людей. Об этом сообщает Reuters..

Документ вступит в силу 9 июня и послужит доказательством того, что человек был вакцинирован от коронавируса, имеет недавний негативный результат ПЦР-теста или переболел COVID-19.

Изначально предложение было отклонено нижней палатой накануне вечером из-за опасений, что оно посягает на гражданские свободы. Однако создание паспорта было утверждено сегодня во время второго голосования после того, как правительство сократило переходный период, в течение которого оно сможет повторно наложить ограничения, такие как комендантский час, без разрешения парламента, когда со 2 июня во Франции будет отменено ЧП.

По словам президента Эммануэля Макрона, «паспорт здоровья» может быть цифровым или бумажным, документ ограничит распространение вируса на мероприятиях с участием более тысячи человек. При этом он не будет использоваться для посещения ресторанов и кинотеатров или для проезда в общественном транспорте.

Теперь проект COVID-паспорта должен утвердить Сенат.

Напомним, что в ЕС пока не договорились о введении COVID-паспортов. Пропуск позволит вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или с отрицательными результатами тестов легче перемещаться по странам ЕС.