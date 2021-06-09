Франция открыла границы для туристов

Кроме того, от вакцинированных туристов из оранжевой страны при посадке на самолет требуется представить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

В то же время путешественники из оранжевой страны, не вакцинированные утвержденной в ЕС вакциной, смогут попасть во Францию ​​только по «уважительным причинам», с полным списком которых можно ознакомиться по ссылке. Также им необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в ​​самолет и пройти самоизоляцию в течение семи дней. По прибытии во Францию ​​их могут попросить дополнительно сдать тест на антиген.

Наконец, Франция снимает абсолютно все ограничения на въезд для жителей стран зеленой зоны — страны ЕС, а также Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.