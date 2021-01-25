Франция потребует ПЦР-тест у въезжающих из стран ЕС

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение Associated Press пишет, что Франция будет требовать у пассажиров, прибывающих из стран ЕС, ПЦР-тест.

Мера вступила в силу 24 января. Тестирование должно быть сделано максимум за 72 часа до поездки. При этом требование пока не касается водителей грузовиков и тех, кто работает в приграничных районах.

Власти Франции отмечают, что въезжающие в страну из стран вне ЕС должны не только предъявить ПЦР-тест, но и пройти семидневный карантин.