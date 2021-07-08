Франция призвала Евросоюз не признавать COVID-вакцины из РФ и Китая

В МИД Франции призвали страны Евросоюза отказаться от COVID-вакцин из России и Китая. Об этом заявил госсекретарь при ведомстве Клеман Бон, cообщает Francе 2 в четверг, 8 июля.
По словам Бона, люди должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено, а таких препаратов всего четыре.
«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — подчеркнул чиновник.
Напомним, что ранее в ВОЗ заявили о мировом вакцинном национализме. Накопление вакцин отдельными странами является главной преградой для победы над пандемией, считает глава ВОЗ.
Также ВОЗ призывает отложить вакцинацию подростков. Богатые страны должны временно отказаться от вакцинации своих несовершеннолетних граждан и отдать вакцины пожилым людям из бедных стран, считают в ВОЗ.korrespondent.net