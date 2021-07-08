Франция призвала Евросоюз не признавать COVID-вакцины из РФ и Китая

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В МИД Франции призвали страны Евросоюза отказаться от COVID-вакцин из России и Китая. Об этом заявил госсекретарь при ведомстве Клеман Бон, cообщает Francе 2 в четверг, 8 июля.

По словам Бона, люди должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено, а таких препаратов всего четыре.