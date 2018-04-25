Франция продлила запрет на массовые мероприятия

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Власти Франции продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 30 октября.

Запрет касается мероприятий, в которых участвуют более 5 000 человек. Решение принято в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в стране.

Как заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, за минувшие сутки в стране зафиксировали 2 000 новых случаев заражения, тогда как суточный прирост три недели назад уже составлял 1 000 заболевших. Медики отмечают активное распространение вируса среди молодёжи, пренебрегающей мерами защиты, в ряде регионов: в Париже, Марселе, на юге страны.

Также власти Франции ввели в 330 муниципалитетах обязательное ношение масок в общественных местах. Глава правительства полагает, что если граждане Франции не усилят бдительность, то в стране начнётся вторая волна пандемии.