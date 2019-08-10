Франция против расширения нормандского формата

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.
По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.
«Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером», — уточнили в министерстве.korrespondent.net
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