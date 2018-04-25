Франция расширит свою территорию

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ООН 10 июня опубликовала рекомендации, позволяющие Франции увеличить свое пространство в Индийском океане на 151 323 км2. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание Euractiv.

Речь идет о площадях возле острова Реюньон и на южных и антарктических территориях. Континентальный шельф Франции достигнет 730 тыс. км2, общая площадь вод, находящихся под суверенитетом (внутренние воды и территориальное море) или под французской юрисдикцией (исключительная экономическая зона) — 10,2 млн км2.

При этом Франция владеет правами только на грунт и недра морского дна, а не на воды над ними, которые остаются международным достоянием.