Франция разрешит Huawei запустить сеть 5G

Во Франции не намерены вводить запрет на участие китайской компании Huawei в запуску мобильной связи пятого поколения (5G) на ее территории. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

«Нет глобального запрета на участие Huawei в создании 5G во Франции», — отметил глава Минфина.

При этом власти страны намерены защищать французские предприятия, если они окажутся в уязвимом положении.

«Мы следим за соблюдением национальной безопасности. Позиция Франции по этому вопросу является ясной и сбалансированной», — заявил Ле Мэр.

Напомним, в Великобритании запретили мобильным операторам покупать у Huawei оборудование для сетей 5G после 31 декабря.