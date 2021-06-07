Франция с 9 июня разрешила въезд вакцинированным гражданам ЕС без ПЦР-теста

В зеленую зону вошли ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Гражданам этих стран потребуется ПЦР-тест только при отсутствии прививки.

Для граждан США и Великобритании, которые входят в оранжевому зону, потребуются ПЦР-тест, несмотря на наличие прививки, и обязательная самоизоляция на 7 дней.

Граждане стран Южная Африка, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, которые отнесены в красную зону, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, несмотря на наличие прививки, а по прибытии на французскую землю находиться на карантине 7-10 дней.