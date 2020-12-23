Франция сняла запрет на въезд британцам

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Французам, гражданам Евросоюза, а также британцам и гражданам третьих стран, являющимися резидентами во Франции, открыт въезд на французскую территорию при наличии отрицательного тест на COVID-19, сделанного не позднее, чем за трое суток. Об этом сообщила пресс-служба правительства Франции.

«Каковой бы ни была их национальность, все пассажиры будут обязаны предъявить авиационной, морской или железнодорожной компании документ лаборатории анализов, содержащий отрицательный результат теста на Sars-CoV-2 (COVID-19). Службы, на которые возложен контроль на границах, смогут также его проверять», — указано в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, введенный на 48 часов запрет на въезд британцам из-за быстрого распространения в Соединенном Королевстве мутации коронавируса был необходим.

В это время совместно с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС был изучен анализ рисков, представленный Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а также прошло обсуждение дальнейших шагов с британским правительством.

«Это распоряжение (об отмене запрета — ред.) будет применяться как минимум до 6 января при условии возможного двустороннего или общеевропейского пересмотра, который может состояться к тому времени», — отметили во французском правительстве.

Напомним, 20 декабря ряд мировых государств, включая Францию, временно закрыли небо для граждан Британии из-за обнаруженной в ней новой мутации коронавируса.