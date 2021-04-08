Франция стала самой зараженной страной в Европе

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Во Франции за сутки выявили почти 67 тысяч новых вирусоносителей, общее число тех, кто заразился коронавирусом с момента начала пандемии составило без малого четыре миллиона девятьсот тысяч человек, в реанимациях находятся свыше пяти тысяч трехсот пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Власти ввели третий локдаун, не в силах совладать с галопирующей инфекцией, противостоять которой может лишь коллективный иммунитет, обретаемый с помощью вакцинации.

«Люди очень хотят получить свою дозу вакцины, но не всегда это возможно, поскольку вначале прививают тех, кто находится в группе риска. К сожалению, сегодня мы пока не в состоянии обеспечить профилактическим противокоронавирусным препаратом всех желающих», сказала врач-терапевт Маджида Эль Мохтари.