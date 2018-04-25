Франция угрожает наложить вето на продление переговоров о Brexit

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил наложить вето на просьбу Великобритании об отсрочке выхода из Евросоюза. По его словам, это произойдет, если ситуация останется неизменной. Нынешний срок Brexit – 31 октября.

«Они заявляют, что готовы предложить новые решения, которые обеспечат выход, но пока не предложили ничего. В таком случае наш ответ – нет. Мы не будем каждые три месяца начинать все заново. Пусть правительство и парламент Великобритании скажут, чего они хотят», — заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считающийся сторонником «жесткого Brexit», потерпел поражение в парламенте, который запретил выход из ЕС без заключения соглашения. Депутаты также отвергли инициативу Джонсона о проведении досрочных выборов.

Французский министр констатировал, что это завело ситуацию в тупик. Эту точку зрения разделяют и представители Евросоюза, утверждающие, что после избрания Джонсона британцы не представили ни одного конкретного предложения по реализации Brexit.

Британская газета The Guardian пишет, что в окружении премьер-министра говорят: в случае продления членства Великобритании в ЕС Лондон откажется утверждать новое руководство союза, что приведет к его параличу. Однако юристы ЕС отвергают такую возможность, угрожая Великобритании судом.

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