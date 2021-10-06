Франция угрожает пересмотреть рыболовные соглашения с Британией

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Франция пересмотрит двустороннее сотрудничество с Великобританией, если та продолжит игнорировать соглашение о правах на ловлю рыбы после Brexit. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает Reuters во вторник, 5 октября.

«Великобритания не уважает свою собственную подпись. Месяц за месяцем Великобритания выдвигает новые условия и откладывает выдачу постоянных лицензий … Это недопустимо», — сказал Кастекс.

Он добавил, что Франция передаст этот вопрос на рассмотрение совета, состоящего из британских и европейских представителей, который наблюдает за реализацией торгового соглашения о Brexit и, если все еще не будет прогресса, будет искать арбитража.

Также Кастекс подчеркнул, что Франция может также пересмотреть двусторонние соглашения между Парижем и Лондоном по целому ряду вопросов, но не уточнил какие именно.