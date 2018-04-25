Франция усилит контроль на границах с соседями по ЕС

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«Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона пишет, что на границах страны с соседями по ЕС и Шенгенской зоне будут усилены меры безопасности в связи с террористической угрозой.

Так, личный состав полицейских, жандармов и военных увеличивается вдвое. Теперь к охране французских границ будут привлечены 4 800 правоохранителей. Это должно помочь в борьбе с незаконной иммиграцией, поскольку, по словам Макрона, теракты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками.

Кроме того, французский президент призвал Евросоюз укрепить свою боеготовность. Это заявление стало ответом на террористические атаки во Франции и Австрии, которые продемонстрировали, в частности, «пробелы в сотрудничестве европейских спецслужб».