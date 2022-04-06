Франция возобновила выдачу виз для граждан России и Украины

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Власти Франции официально подтвердили на сайте Генерального консульства отмену требования прививочных сертификатов и ПЦР-тестов для граждан России и Украины. Также не нужны документы, подтверждающие вескую причину поездки.

Посольство Франции объяснило нововведение временным исключением только для россиян и украинцев. Теперь при подаче документов на визу может быть указана любая цель, какие-то особенные разрешительные документы не нужны, сертификат о вакцинации и ПЦР-тест при въезде в страну также не нужны.