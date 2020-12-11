Франция вводит комендантский час

Комендантский час не отменят и в новогоднюю ночь. Однако он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря.

«Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения», — добавил Кастекс. Премьер напомнил «о резком усилении темпов эпидемии» в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции он отнес низкие зимние температуры.

Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, «если позволит ситуация», откроются 7 января.

В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров, стадионов, спортклубов.

«Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией», — сказал премьер. Он отметил, что «вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе». «Показатели сейчас замерли на одном уровне, но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни», — отметил Кастекс.