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Франция вводит комендантский час

Фото pixabay.com

Во Франции вводят с 15 декабря комендантский час в связи с пандемией, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Жан Кастекс в телеобращении к гражданам заявил, что режим будет действовать с 20:00, а не с 21:00, как планировалось ранее.

«Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00», — сказал Кастекс. Комендантский час будет действовать до 06:00. С 15 декабря снимается ограничение на перемещение, и теперь можно ездить по всей территории страны.

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Комендантский час не отменят и в новогоднюю ночь. Однако он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря.

«Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения», — добавил Кастекс. Премьер напомнил «о резком усилении темпов эпидемии» в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции он отнес низкие зимние температуры.

Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, «если позволит ситуация», откроются 7 января.

В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров, стадионов, спортклубов.

«Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией», — сказал премьер. Он отметил, что «вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе». «Показатели сейчас замерли на одном уровне, но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни», — отметил Кастекс.

belta.by

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