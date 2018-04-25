Франция вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан 16 стран

Фото pixabay.com

«Интерфакс» пишет, что Франция вводит обязательное тестирование на коронавирус перед въездом в страну для граждан 16 государств. Также им предлагается пройти тестирование в аэропорту по прибытии.

Решение принято для препятствования новой волне пандемии во Франции. Мера вступает в силу с 1 августа и касается граждан США, ОАЭ, Бахрейна, Панамы, ЮАР, Кувейта, Катара, Израиля, Бразилии, Перу, Сербии, Алжира, Турции, Мадагаскара, Индии и Омана. Все эти страны находятся в списке опасных из-за неблагополучной эпидситуации в них.

Нововведение также касается французов, возвращающихся на родину их вышеперечисленных стран. При этом меры не затрагивают граждан ЕС, Великобритании и 12 государств вне ЕС из белого, безопасного списка.

Сделать тест на коронавирус можно в аэропортах Парижа, Бордо и Лиона.