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Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к стране. Его слова приводит ТАСС.

«Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября», — сказал французский президент.

Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации. «Наша страна столкнулась с сильным возобновлением эпидемии», — подчеркнул Макрон.

Глава государства уточнил, что обязательная вакцинация касается врачей и вспомогательного персонала, в том числе работающих в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.

Президент сообщил, что с 21 июля во Франции пройдет чрезвычайная сессия парламента для рассмотрения осложнившейся санитарной ситуации и принятия новых актов для борьбы с эпидемией. Законопроект об обязательной вакцинации групп населения и о расширении применения санитарного пропуска будет передан уже во вторник в Государственный совет для экспертизы его содержания. Совет министров рассмотрит его 19 июля.

По указанию президента, расширяется применение санитарного пропуска. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек можно будет попасть только по этому документу. С начала августа использование санитарных пропусков будет еще более расширено — без них не будут пускать в рестораны, бары. Санитарные пропуска также станут обязательными для пассажиров поездов и самолетов, следующих по дальним маршрутам.