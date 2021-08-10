Франция вводит ревакцинацию граждан от коронавируса

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Власти Франции намерены с сентября предлагать гражданам из групп риска получить третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщило издание France 24 со ссылкой на главу Французского совета по вакцинам Алена Фишера.

По словам чиновника, официальный Париж работает над введением третьей дозы вакцины для пожилых людей и людей из групп риска со следующего месяца.

В свою очередь вице-президент комиссии по вакцинации Управления здравоохранения Франции Даниэль Флоре добавляет, что введение COVID-ревакцинации обосновано научными данными.