Франция выпустит собственную COVID-вакцину

Богийо также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не будет использоваться технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.

«Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет», — уточнил он.

Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса глава компании назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить прививочную кампанию.