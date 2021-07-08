Франция выпустит собственную COVID-вакцину

Во Франции в этом году появится собственная вакцина от коронавируса, ее разработкой занимается компания Sanofi France. Уже стартовал третий этап клинических испытаний, сообщает издание Le Figaro.
По словам главы фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна к декабрю.
Богийо также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не будет использоваться технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.
«Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет», — уточнил он.
Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса глава компании назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить прививочную кампанию.korrespondent.net