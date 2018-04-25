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Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Власти Франции для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет DW.

Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. 

По его словам, власть выдаст список событий, которые можно считать «полезными для национальной жизни» и которые позволят проводить.

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков. 

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По последним данным, во Франции зарегистрировано почти 400 случаев заражения коронавирусом.

korrespondent.net

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