Франция запретит непривитым пользоваться поездами, самолётами, ресторанами

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Информагентство RT сообщает, что во Франции вводят обязательную вакцинацию медперсонала и ряда других категорий работников, а с августа в заведения и отдельные виды транспорта будут пускать только вакцинированных граждан и тех, кто может предоставить ПЦР-тест. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он отметил, что проверять соблюдение новых требований и штрафовать нарушителей будут с 15 сентября. На такие меры власти Франции пошли из-за ухудшения эпидситуации.

Уже с 21 июля посещать мероприятия с числом участников более 50-ти смогут только вакцинированные и лица с ПЦР-тестом. С 1 августа это требование коснётся ресторанов, кафе, баров, больниц, торговых центров, поездов и самолётов.