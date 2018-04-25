Французская компания финансовых технологий Privat3 учреждает предприятие в Литве

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Французская компания финансовых технологий Privat3 открывает предприяите в Литве — ее учредитель Реда Беджауи учредил предприятие Privat3 Europe.

Предприятие указало Реестровому центру, что после получения лицензии она будет действовать как учреждение электронных денег.

Р. Беджауи возглавляет Privat3 Money – зарегистрированное в Великобритании финтех-предприятие. Как пишет портал финансовых технологий finextra.com, Privat3Money выбрало обосновавшееся в Вильнюсе предприятие FintechLab для своей основной платформы платежей и мобильного приложения.

По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано 27 июля, его возглавляет Ноян Найхат. Уставный капитал предприятия – 350 тыс. евро.