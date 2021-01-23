Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение

Скриншот из видео

Студенты французских вузов вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, требуя возвращения к очному обучению, сообщает Euronews.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений большинство студентов во Франции вынуждены учиться дистанционно, что отражается на качестве преподавания. Очные занятия частично возобновятся 25 января, но только для первокурсников и в сокращенных группах.

«Я пришла сюда, потому что считаю, что решения, которые недавно были приняты министерством, в значительной степени недостаточны и существует острая необходимость в открытии университетов, потому что целое поколение приносится в жертву. Из-за этих мер вырастет поколение, которое будет неспособно налаживать социальные связи и жить в условиях современного мира», — отметила студентка инженерной школы ParisAgroTech.