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Французские заводы Renault сокращают выпуск автомобилей

Фото pixabay.com

Французский автопроизводитель Renault вынужден резко сокращать деятельность заводов, находящихся на французской территории. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Снижение мирового спроса на автомобили «нанесло жесткий удар» по 12 французским заводам Renault, отмечает издание. В первом полугодии корпорация в результате снижения продаж недополучила объем свободных денежных средств в размере €700 млн.

Руководство Renault вводит бюджетные ограничения, прибегает к остановке целых производственных линий автозаводов и частичному простою. Пострадали и фирмы-посредники, некоторые в течение нескольких месяцев вынуждены приостановить поставки.

Сложившаяся ситуация вызывает недовольство трудящихся и их профсоюзов. Профсоюзы считают, что неблагополучная ситуация на французских заводах корпорации сложилась «из-за ошибок в стратегическом курсе», а также из-за массового переноса производства в другие страны. В частности, производство популярной модели Clio было полностью перемещено в Турцию, тогда как крупный завод в городе Флен (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа), лишенный теперь работ по этой модели, вынужден выпускать менее популярные машины Micra и Zo.

По сведениям Le Parisien, Министерство экономики и финансов Франции внимательно следит за ситуацией с Renault. В целом на французскую автомобильную промышленность работают в стране 400 тыс. человек, и ухудшение ситуации в ней может иметь серьезные последствия для Франции. Снижение мирового спроса тяжело скажется на ситуации на французских заводах. В то же время эксперты министерства считают, что «никаких закрытий этих предприятий во Франции допущено не будет».

belta.by
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