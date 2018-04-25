Французский фонд Corum покупает магазин Depo в Каунасе

ФотоBFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Фонд французской инвесткомпании Corum Asset Management покупает у латвийской сети строительно-отделочных материалов Depo магазин в Каунасе.

Это уже второй магазин, приобретаемый фондов в Литве, сообщила посредничавшая в сделке компания услуг в сфере недвижимости Colliers international.

«Сеть Depo решила продолжать сотрудничество. Благодаря активному расширению, сеть сейчас владеет 5 магазинами в основных городах страны, общая арендуемая площадь которых превышает 110 тыс. кв метров, а их оборот ежегодно вырастает в два раза. При такой динамике, мы верим, что Depo станет долговременным арендатором имущества, приобретенного Corum», – цитируются в пресс-релизе слова партнера латвийской компании Colliers international advisors Ангела Колесникова.

В рамках этой сделки фонд Corum Origin приобретает у компании Kauno bumani за не разглашаемую сумму магазин, участок для уличной торговли и стоянку для автомобилей общей площадью 15,3 тыс. кв метров, построенные в 2019 году. Этот магазин сеть открыла в июне, по данным BNS, в него было инвестировано около 20 млн евро (без НДС).

В августе фонд Corum Origin приобрел у компании Jaunbumani за не разглашаемую сумму магазин, участок для уличной торговли и стоянку для автомобилей общей площадью 15,8 тыс. кв метров в Вильнюсе, на ул. Укмергес.

В данный момент фонду Corum Origin принадлежит производственное здание под Таллином и магазин Prisma в Нарве, а также офисное здание в Риге.

В данный момент в сеть Depo входят пять магазинов в Литве — в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Панявежисе.