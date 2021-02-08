Французы могут принять участие в строительстве первой АЭС в Польше

Французский энергетический гигант EDF будет конкурировать с американскими компаниями за строительство первой АЭС в Польше, со ссылкой на СМИ сообщает Польское радио.
Предложения американских компаний Польше касательно строительства первой АЭС, которая должна быть готова к концу 2021 или в начале 2022 года, мобилизовали Париж. Ожидается, что французский энергетический гигант EDF представит своё предложение в течение 12 месяцев. О решимости французов побороться за контракт по строительству польской АЭС свидетельствует тот факт, что на прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс назначил Филиппа Крузе главой по гражданскому ядерному сотрудничеству с Польшей. При этом Крузе одновременно является председателем EDF.
Посланник Парижа будет координировать инициативы французской стороны, связанные с сотрудничеством с Польшей и поддержкой со стороны различных министерств. EDF несёт ответственность за технологические вопросы. В течение 12 месяцев компания должна подготовить комплексное предложение «вместе с финансовой схемой строительства реакторов в Польше», чтобы польское правительство могло рассмотреть его на ряду с предложениями американцев.
EDF – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций, управляющая 56 реакторами во Франции и 15 в Великобритании. Концерн, более 80% акции которого принадлежат французскому правительству, рассматривает Польшу – наряду с Чехией – как потенциального ключевого клиента в Европе.