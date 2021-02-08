Французы могут принять участие в строительстве первой АЭС в Польше

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Французский энергетический гигант EDF будет конкурировать с американскими компаниями за строительство первой АЭС в Польше, со ссылкой на СМИ сообщает Польское радио.

Предложения американских компаний Польше касательно строительства первой АЭС, которая должна быть готова к концу 2021 или в начале 2022 года, мобилизовали Париж. Ожидается, что французский энергетический гигант EDF представит своё предложение в течение 12 месяцев. О решимости французов побороться за контракт по строительству польской АЭС свидетельствует тот факт, что на прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс назначил Филиппа Крузе главой по гражданскому ядерному сотрудничеству с Польшей. При этом Крузе одновременно является председателем EDF.