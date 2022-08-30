ФРГ и Франция выступили против визового запрета для всех россиян

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — говорится в совместном документе Берлина и Парижа.

По их мнению, заявки от граждан РФ следует тщательно проверять на возможные риски безопасности, но не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократических странах, особенно это касается будущих поколений.

«Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать личные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с российским правительством», – говорится в заявлении.

Германия и Франция считают нужным сохранить законодательную базу, позволяющую студентам, художникам, ученым и специалистам, в частности, въезжать в ЕС — независимо от того, могут ли они столкнуться с политическими преследованиями.

Кроме того, правительства Франции и Германии предостерегают, что в случае визового запрета могут возникнуть так называемые эффекты объединения вокруг флага, когда граждане склонны объединенно поддерживать свое правительство в случае нападений и провокаций извне.

Сообщается, что Австрия также против запрета на въезд всех граждан России.

«Мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой, общий запрет на визы для российских граждан полностью прервал бы последние контакты с российским гражданским обществом. Было бы абсурдом блокировать путь на Запад для критических голосов в России прямо сейчас», – сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.