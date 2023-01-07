ФРГ и Норвегия построят трубопровод для прокачки водорода

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Германия и Норвегия договорились о долгосрочном тесном партнерстве в сфере энергетики и защиты климата. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, в ходе встречи в четверг, 5 января, в Осло, согласовали стратегическое партнерство, ключевым элементом которого является сооружение к 2030 году трубопровода для поставок водорода в Германию.

Сначала норвежский концерн Equinor будет поставлять в Германию по этому трубопроводу природный газ, а впоследствии — произведенный с помощью возобновляемой энергии водород, который будет приниматься немецкой компанией RWE. «Мы знаем, что водород особенно важен для зеленой трансформации и для Германии. Мы хотим построить газовые электростанции, которые будут работать на водороде. Этот водород может и должен поступать из Норвегии», — сказал Стёре.