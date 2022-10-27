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ФРГ планирует легализовать «рекреационное» употребление каннабиса

Фото из открытых источников

Правительство Германии согласовало вопрос легализации «рекреационного» употребления каннабиса для взрослых. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Карл Лаутербах, сообщает немецкое издание The Local.

В законодательстве теперь не будут классифицировать как наркотики каннабис и активный ингредиент тетрагидроканнабинол. В частности, приобретение или хранение до 30 граммов каннабиса и ограниченное выращивание каннабиса у себя дома больше не является нелегальным.

Взрослые немцы смогут покупать каннабис через специализированные магазины с лицензией и аптеки.

В правящей коалиции социал-демократов (SPD), Зеленых и Свободных демократов считают, что такая легализация создаст безопасную альтернативу для тех, кто сейчас покупает каннабис на черном рынке, а также уменьшит доходы организованных преступных групп.

Законопроекта для реализации этого плана еще нет. Сначала немецкое правительство должно установить, не противоречит ли этот проет общеевропейскому законодательству.

Отметим, что медицинский каннабис в Германии легализовали в 2017 году, с рядом строгих предохранителей.

korrespondent.net

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