ФРГ планирует легализовать «рекреационное» употребление каннабиса

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Правительство Германии согласовало вопрос легализации «рекреационного» употребления каннабиса для взрослых. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Карл Лаутербах, сообщает немецкое издание The Local.

В законодательстве теперь не будут классифицировать как наркотики каннабис и активный ингредиент тетрагидроканнабинол. В частности, приобретение или хранение до 30 граммов каннабиса и ограниченное выращивание каннабиса у себя дома больше не является нелегальным.

Взрослые немцы смогут покупать каннабис через специализированные магазины с лицензией и аптеки.

В правящей коалиции социал-демократов (SPD), Зеленых и Свободных демократов считают, что такая легализация создаст безопасную альтернативу для тех, кто сейчас покупает каннабис на черном рынке, а также уменьшит доходы организованных преступных групп.

Законопроекта для реализации этого плана еще нет. Сначала немецкое правительство должно установить, не противоречит ли этот проет общеевропейскому законодательству.

Отметим, что медицинский каннабис в Германии легализовали в 2017 году, с рядом строгих предохранителей.