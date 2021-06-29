ФРГ предложит запретить въезд британцам в ЕС из-за штамма «Дельта»

Как сообщил источник газеты в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.