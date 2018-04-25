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Футбольный стадион в Австрии художник превратил в лес

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Почти 300 деревьев, некоторые весом до 6 т, превратили футбольный стадион в австрийском Клагенфурте в крупнейшую публичную художественную инсталляцию в истории страны, сообщает портал об искусстве My Modern Met.

«For Forest. Бесконечная привлекательность природы» — работа швейцарского художника Клауса Литтманна, вдохновленного рисунком, который он увидел более 30 лет назад. Реализуя свое видение, Клаус Литтманн призывает всех противостоять обезлесению и изменению климата, а также осмыслить важнейшую роль природы в нашей жизни.

Шедевр Клауса Литтманна основан на карандашном рисунке австрийского художника и архитектора Макса Пейнтнера «Бесконечная привлекательность природы». Пейнтнер изобразил заполненный зрителями стадион: они пришли посмотреть на великолепный лес, высаженный прямо на игровом поле. С помощью ландшафтных архитекторов компании Enea Клаус Литтманн превратил фантазию художника в реальность.

Стадион «Вертерзее», который вмещает до 30 тыс. человек, стал домом для полноценного леса. Здесь высажены береза, ольха, осина, белая ива, граб, полевой клен, дуб и другие деревья. Посетители могут бесплатно пройти на стадион, чтобы почувствовать волшебство леса при любой погоде и различном освещении.

Своей работой Клаус Литтманн стремился напомнить публике: если общество не примет меры, то в будущем люди смогут наслаждаться природой только в искусственных условиях, к примеру, как животными в зоопарке.

После завершения работы экспозиции, в конце октября, деревья будут высажены в районе рядом со стадионом. Таким образом произведение художника останется вечно развивающимся и живым.

belta.by

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Фото design-mate.ru

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