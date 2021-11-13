Г. Бандзявичюс возглавит Rimi Baltic

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Генеральным директором контролируемой шведской группой ICA Gruppen компании Rimi Baltic назначен глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

До 31 декабря он будет работать вместе с нынешним главой Эдгаром Сесеманном, а с 22 января заменит его. Э. Сесеманн после 14 лет работы в Rimi и 23 лет работы в группе ICA завершает профессиональную карьеру и выходит на пенсию.

«Вклад Гедрюса в достижение прекрасных результатов Rimi Lietuva в последние годы был очень важным. Я рад возможности работать вместе с ним в команде руководства ICA Gruppen», – сказал для пресс-релиза гендиректор ICA Gruppen Пер Стромберг.

Оборот группы Rimi Baltic за девять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличился на 8,4% до 1,231 млрд евро, а оборот только Rimi Lietuva увеличился на 11,6% до 290,3 млн евро.

У Rimi Baltic в странах Балтии 289 магазинов и 20 пунктов электронной торговли. В Латвии у сети Rimi 131 магазин, в Эстонии – 83, а в Литве – 75.